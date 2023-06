SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na última bola! Assim foi decidido o Jogo 3 das Finais do NBB, que terminou com mais uma vitória do Franca sobre o São Paulo, agora pelo placar de 94 a 92, em partida realizada no Ginásio do Morumbi. Com o resultado, o time francano abriu 2 a 1 na série melhor de cinco jogos e está a uma vitória do título do NBB.

Em vantagem na série, o Franca pode ser campeão já na próxima quinta-feira (8), data do Jogo 4 das Finais do NBB, marcado para o Pedrocão, em Franca, às 17h30 (horário de Brasília).

David Jackson jogou demais e garantiu mais uma vitória para Franca. O armador fez 25 pontos, matou a bola de três que definiu o jogo e calou o Ginásio do Morumbi.

O JOGO

A terceira partida das Finais do NBB começou com os ataques sobrando. Marquinhos anotou 12 pontos nos 10 minutos iniciais e liderou o ataque tricolor. Do outro lado, o combo David Jackson e Lucas Mariano somaram 13 pontos para Franca. Ao término do 1º quarto, o São Paulo liderava por 27 a 23, placar alto que só provou que os ataques começaram o jogo com tudo.

Lá e cá, e o ritmo seguiu alucinante seguiu. Contudo, o Franca ajustou a defesa, fechou o garrafão e anulou Marquinhos, que zerou no 2º quarto. As bolas de três mantiveram o São Paulo no jogo, mas a virada francana veio com um trio de reservas: Scala, Márcio e Reynan. Ao fim do 1º tempo, Franca foi para os vestiários vencendo por 52 a 47.

VIRADA TRICOLOR

Mesmo sofrendo demais nos rebotes e não pontuando em segunda chances, o São Paulo conseguiu a virada no placar através das bolas de três e da dupla de estrangeiros, Miller e Bennett, que colocaram a bola embaixo do braço e furaram a forte defesa de Franca. Mas os donos da casa só foram para o último período com um ponto de vantagem.

ÚLTIMA BOLA

Tensão e desgaste físico deixaram o último período de jogo bem mais lento, com mais faltas e poucos pontos. As duas equipes se alternaram na liderança, até que Helinho acertou uma bola de três e deixou o São Paulo à frente. Franca teve três segundos para vencer, e David Jackson acertou uma bola de três pontos no estouro do cronômetro.