SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida deste sábado (3) entre River Plate e Defensa y Justicia, pela 19ª rodada do Campeonato Argentino, foi suspensa aos 27 minutos devido à morte de um torcedor que caiu da arquibancada do Monumental de Nuñez, estádio do River, em Buenos Aires. Cerca de 83 mil espectadores acompanhavam a partida.

A polícia trabalha com a hipótese de suicídio. Segundo informações da polícia publicadas pelo jornal La Nación, câmeras do estádio mostram quando Pablo Marcelo Serrano, de 53 anos, se aproxima da grade de proteção, olha para baixo, olha para trás, dá um passo à frente e se joga no vazio. "São indícios claros de suicídio", de acordo com a fonte policial.

O torcedor estava acompanhado de sua filha no jogo.

Alberto Crescenti, diretor do Sistema de Atendimento Médico de Emergência, informou ao canal TN que a queda foi de mais de 15 metros de altura. Segundo ele, o médico chegou poucos minutos após a queda, mas o torcedor já estava morto

Poucos segundos após a notícia da morte do torcedor ter chegado ao gramado, o árbitro Fernando Rapallini se reuniu com os capitães das duas equipes, Franco Armani (River) e Ezequiel Unsain (Defensa y Justicia), e informou que a partida estava suspensa.

Em nota conjunta, o Comitê de Segurança do Futebol e o River Plate disseram que "lamentam informar que, na partida desta tarde contra o Defensa y Justicia, um torcedor se jogou da arquibancada e morreu na hora. O serviço médico chegou imediatamente ao local do incidente, assim como a polícia e vários órgãos de segurança".

A arquibancada Sivori Alta, onde o homem estava, tinha 90% de sua capacidade ocupada. "No momento da queda, não houve intervenção de terceiros. Também foi constatado que não houve situação de violência na arquibancada nem ao redor. Em 30 minutos, o estádio foi completamente evacuado", informou a nota, acrescentando que os órgãos de segurança e a Procuradoria Especializada em Grandes Eventos estavam realizando investigações pertinentes e que a aquela área da arquibancada foi bloqueada por 24 horas para obtenção de provas.