BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando como visitante, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 1 a 0, neste sábado (3), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). O clássico mineiro foi válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Hulk, em uma linda cobrança de falta, marcou o gol da vitória do Galo. Curiosamente, o atacante marcou da mesma maneira contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro deste ano.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou a 17 pontos e assumiu provisoriamente a vice-liderança. Palmeiras, São Paulo e Grêmio, que entram em campo neste domingo, ameaçam a posição.

O Cruzeiro, com 13 pontos, é o décimo colocado. O time celeste ainda pode perder posições com o complemento da rodada.

O Atlético-MG volta a campo na próxima terça-feira (6). A equipe encara o Alianza Lima (PER), fora de casa, pela Copa Libertadores da América.

O Cruzeiro, por sua vez, tem o Bahia como próximo adversário. As equipes se enfrentam em Salvador no próximo sábado (10).

O JOGO

Início travado por muitas faltas e com clima tenso. Na primeira metade do primeiro tempo, os dois times abusaram das infrações, quebrando o ritmo da partida. O Cruzeiro foi levemente superior, mas não criou chances claras para abrir o marcador.

Hulk faz golaço e muda o jogo. Aos 25 minutos, o camisa 7 abriu o placar, em bela cobrança de falta. Depois do gol, o jogo melhorou e as equipes criaram mais chances. Nos minutos finais da primeira etapa, cada time teve um gol anulado.

Cruzeiro volta melhor, mas falta eficiência. Em busca da virada, os mandantes cresceram na segunda etapa. Wesley infernizou a defesa do Galo pelo lado direito do ataque, mas parou na falta de pontaria e em boas defesas de Éverson. O Atlético-MG continuou assustando em lances de bola parada.

Pressão diminui e Galo administra. Em um ritmo mais parecido com o do início do jogo, o Cruzeiro continuou melhor até o fim, mas sem oferecer muito perigo. O Atlético-MG se segurou sem maiores sustos.

GOL E DESTAQUES

0x1: Aos 25 minutos, Hulk abriu o placar com um golaço! A falta era mais próxima do círculo central do que da grande área, mas o camisa 7 decidiu arriscar. Ele bateu fo bola pingou na frente de Rafael Cabral, e entrou no canto.

Gol anulado do Galo: Aos 46 minutos, Hyoran bateu falta fechada e Edenílson tocou para o gol. Com auxílio do VAR, o lance foi anulado por impedimento.

Gol anulado do Cruzeiro: Aos 51 minutos, após escanteio fechado e confusão na área, Luciano Castán completou de cabeça para o gol. O lance também foi anulado por impedimento.

Everson brilha! Aos 15 minutos do segundo tempo, Mateus Vital evitou a saída de bola em lateral e cruzou na medida para Wesley. O atacante cabeceou forte e viu Everson fazer uma defesa espetacular para evitar o gol atleticano.

Rafael brilha! Aos 22 minutos, o Atlético-MG respondeu na bola parada. Hyoran bateu falta e Rafael Cabral defendeu no canto. No rebote, Patrick cabeceou para o gol e viu o goleiro se recuperar rapidamente para espalmar.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa (Machado), Wallisson (Daniel Junior) e Mateus Vital; Wesley (Stênio), Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado). T.: Pepa

ATLÉTICO-MG

Éverson; Saraiva, Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Otávio, Battaglia, Edenilson (Patrick) e Hyoran (Maurício Lemos); Paulinho (Réver) e Hulk. T.: Eduardo Coudet.

Estádio: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Juiz: Sávio Pereira Sampaio

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Kléber Lúcio Gil

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Matheus Jussa, Gabriel Mesquita, Wallisson, Neto Moura e Neris (CRU); Otávio, Hyoran, Éverson e Hulk (ATM)

Gols: Hulk, aos 25 minutos do primeiro tempo