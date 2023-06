SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos recebeu o Inter, neste sábado (3), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e empatou por 1 a 1.

Luiz Adriano fez um gol relâmpago para o Inter; o Santos empatou com um golaço de Lucas Lima. Os dois tentos foram marcados antes dos 15 minutos do primeiro tempo.

O empate foi ruim para os dois times. Com o resultado, o Santos chega a 12 pontos e agora é o 12º colocado. O Inter, com 11, é o 13º.

O Santos volta a campo na próxima terça-feira (6). Em casa, a equipe enfrenta o Newell's Old Boys, pela Copa Sul-americana.

O Inter, por sua vez, joga novamente na próxima quarta-feira (7), quando encara o Nacional (URU), pela Copa Libertadores da América.

O JOGO

Os gols animaram o início do jogo. Antes dos 15 minutos, o jogo já estava empatado em 1 a 1. O Inter abriu o placar e parecia melhor. No entanto, de falta, o Santos mostrou que não estava abatido.

Depois dos gols, os dois times alternaram o domínio do jogo. No entanto, tiveram dificuldades para criar chances claras.

O Santos dominou o segundo tempo, mas não marcou. Na volta do intervalo, o Santos se impôs. O time da Vila criou várias boas chances, mas pecou na hora de finalizar. O empate foi um resultado melhor para os gaúchos.

LANCES IMPORTANTES

0x1: Antes do segundo minuto de jogo, em lance de escanteio, Hernández deu ótimo passe para Luiz Adriano, que dominou completamente sozinho e deslocou João Paulo para abrir o placar.

1x1: Aos 12 minutos, Lucas Lima bateu falta com precisão, no canto do goleiro, e empatou a partida para os donos da casa.

Inspirado? Aos 2 minutos do segundo tempo, Lucas Lima bateu falta com força. A bola vai para fora, mas assusta Keiller.

Quase um golaço! Aos 15, Bruno Mezenga recebeu cruzamento rasteiro e finalizou de calcanhar. A bola tirou tinta da trave.

Perde Dodi! Aos 17 minutos, Soteldo tocou para Nathan Silva que cruzou na medida para Dodi. Dentro da área, o volante finalizou para fora e perdeu uma grande chance.

Soteldo para fora! Aos 39 minutos, Soteldo sofreu falta na entrada da área. Ele mesmo bateu com muita categoria e viu a bola passar perto do travessão.

FICHA TÉCNICA

Santos 1 x 1 Inter

SANTOS

João Paulo; Nathan Santos (Lucas Pires), Joaquim, Messias e Gabriel Inocêncio; Alison (R. Fernández), Dodi (Daniel Ruiz) e Lucas Lima; Mendoza (Angelo), Soteldo e Deivid Washington (Bruno Mezenga). T.: Odair Hellmann.

INTER

Keiller; Bustos, Vitão (Igor Gomes), N. Hernández e Renê; Rômulo, Johnny (Matheus Dias), De Pena (Jean Dias) e Alan Patrick; Wanderson (Thauan Lara) e Luiz Adriano (Lucca). T.: Mano Menezes

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Marcyano da Silva Vicente

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Joaquim, R. Fernández (SAN); Johnny, Alan Patrick, Jean Dias e Nicolás Hernández (INT)

Gols: Luiz Adriano, aos 2min do primeiro tempo (Inter); Lucas Lima, aos 12min do primeiro tempo (Santos)