A seleção brasileira de vôlei feminino fez 3 a 0 (26/24, 25/18 e 25/8) na Croácia na madrugada deste domingo (horário de Brasília), em Nagoia, no Japão. Com esse resultado, o time do técnico Zé Roberto Guimarães chegou à terceira vitória seguida em quatro jogos e fecha a primeira semana da Liga das Nações desta temporada.

O destaque do jogo foi a ponteira Ana Cristina com 22 acertos.

A partir de 14 de junho, o Brasil vai ser uma das sedes da segunda semana do torneio. Em Brasília, o time encara Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e Estados Unidos.

