SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou com vitória a primeira semana de disputa da Liga das Nações. Neste domingo (4), a equipe de José Roberto Guimarães derrotou a Croácia por 3 sets a 0, com parciais de 26-24, 25-18 e 25-8.

Essa foi a terceira vitória das brasileiras, que anteriormente já haviam batido República Dominicana e Holanda. A única derrota verde-amarela neste fim de semana, com jogos disputados em Nagoya (Japão), aconteceu diante da China.

No triunfo sobre a Croácia, o destaque foi a ponteira Ana Cristina. A atleta de 19 anos de idade marcou 22 pontos. Com as três vitórias, o Brasil fecha a primeira semana entre as seleções mais bem colocadas.

No próximo fim de semana, a Liga das Nações terá continuidade com jogos em Hong Kong e em Brasília (DF). A seleção brasileira jogará em casa e terá como adversários Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e Estados Unidos.