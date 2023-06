A dupla Ana Patrícia e Duda fez 2 a 1 (17/21, 21/14 e 15/12) nas americanas Sponcil e Cannon, na manhã deste domingo (no horário de Brasília) e ficou com o título da etapa de Ostrava, na República Tcheca, do Circuito Mundial de vôlei de praia feminino.

No caminho até a conquista, as brasileiras venceram cinco jogos e perderam apenas uma partida, logo na estreia.

É OUROOOOOOOOOOOO! ?????????????



Duda e Ana Patrícia são campeãs da etapa de Ostrava ???????? do Circuito Mundial



Vitória na decisão sobre Cannon e Sponcil ???????? por 2 sets a 1



Que resultado espetacular do ????????! pic.twitter.com/12dvGtxwUr — Time Brasil (@timebrasil) June 4, 2023

Essa conquista foi a terceira da equipe em etapas da Elite 16, com as 12 melhores atletas do ranking mundial e quatro classificadas pelo qualifying, nesta temporada. Em abril, elas conquistaram o bronze em Uberlândia e, em março, a prata em Tepic, no México.

Tags:

Circuito Mundial de vôlei de praia feminino | Esportes | Vôlei de Praia