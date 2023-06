SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na despedida de Karim Benzema, o Real Madrid empatou por 1 a 1 com o Athletic Bilbao, no estádio Santiago Bernabéu, e ficou com o vice-campeonato do Campeonato Espanhol. O responsável pelo gol do clube anfitrião foi justamente o centroavante que defendeu a equipe da capital da Espanha por 14 anos.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 78 pontos e ficou com a segunda colocação da La Liga, um a mais que o Atlético de Madri, que cedeu empate por 2 a 2 ao Villarreal no fim do jogo.

Já o Athletic Bilbao ficou em oitavo com 51 pontos. Agora, ambos os times se preparam para uma sequência de amistosos preparatórios para a próxima temporada.

Esse foi o último jogo de Karim Benzema no Real Madrid após 14 temporadas com a equipe: foram 648 jogos e 354 gols. Na próxima terça-feira (6), o o clube espanhol organizará um evento de homenagem e despedida ao atleta, que contará com a presença do presidente do clube, Florentino Pérez.

Benzema fez o gol do Real Madrid no segundo tempo e foi substituído logo em seguida, recebendo a homenagem dos torcedores. O francês deixou o campo emocionado.

Ele não é o único a sair. No sábado (4), o Real Madrid anunciou que Asensio e Mariano Díaz deixarão o elenco após o fim de seus contratos em julho. Enquanto isso, Hazard rompeu seu vínculo com a equipe. Os três começaram o jogo de hoje no banco de reservas.

Marco Asensio chegou a entrar aos 12 minutos do segundo tempo e voltou ao banco de reservas aos 46, como forma de homenagem para a despedida.