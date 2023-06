SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar utilizou suas redes sociais para desejar energias positivas para o goleiro do PSG, Sergio Rico, que segue internado em estado grave. O jogador caiu e foi golpeado por um cavalo no último domingo (28), quando foi internado e sedado.

Sergio Rico sofreu o acidente em seu dia de folga, depois do título conquistado pelo PSG na Ligue 1.

Sem apresentar evolução desde a internação, Neymar homenageou o companheiro e desejou força neste momento. "Força, amigo! Orando por ti.", disse o jogador brasileiro.

O PSG fez diversas homenagens ao goleiro na partida diante do Clermont, neste sábado (03).

Os jogadores entraram em campo usando camisas com o nome de Sergio Rico, e nas arquibancadas do Parque dos Príncipes, os torcedores estenderam um bandeirão e gritaram o nome do goleiro.

Em respeito a Rico e sua família, o clube de Paris também suspendeu a festa do título, que estava prevista para acontecer na semana que aconteceu o acidente.