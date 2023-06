SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla feminina formada pela japonesa Miyu Kato e pela indonésia Aldila Sutjiadi foi desclassificada neste domingo (4) do torneio de Roland Garros após Kato ter acertado acidentalmente uma bolada em uma boleira.

O incidente ocorreu quando a dupla Kato-Sutjiadi vencia o segundo set, por 3 a 1, contra a dupla Marie Bouzkova (República Tcheca) e Sara Sorribes (Espanha), que havia vencido o primeiro set

Ao final de um game, Kato, próxima à rede, mandou com uma raquetada uma bola para a boleira, que estava no lado oposto da quadra. A bolada foi mandada diretamente à boleira, sem tocar no chão, e acabou acertando-a na nuca.

A tenista japonesa, de 28 anos desculpou-se imediatamente com a menina, que chorava e tremia.

Inicialmente, Kato recebeu uma advertência, mas um fiscal acabou desclassificando a dupla pouco depois de a dupla Bouzkova-Sorribes protestar com o árbitro de cadeira.

"O nosso aviso foi porque o árbitro de cadeira não viu que ela estava chorando e com dor", disse Bouzkova.

"Dissemos ao supervisor que ele deveria olhar mais de perto, porque vimos que a jovem estava chorando e a bola foi direto para ela. Não é como se ela quicasse ou fosse uma bola lenta", acrescentou.

No sábado, a adolescente russa Mirra Andreeva teve a sorte de não ser desclassificada após chutar uma bola para a torcida na partida contra a americana Coco Gauff.

"Logo depois achei muita burrice da minha parte, porque não era necessário fazer aquilo", admitiu Andreeva, que acabou perdendo o duelo.