RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Red Bull Bragantino neste domingo (4), por 2 a 0, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, após cinco jogos sem vitória e sem gols. O Tricolor voltou a encostar no pelotão de cima da tabela com 16 pontos, já o clube paulista estacionou no grupo do meio com 13.

Os gols foram marcados por Paulo Henrique Ganso e Felipe Melo, para o Flu, e Borbas, para o Red Bull.

O atacante colombiano do Fluminense estava em uma tarde inspirada. Com sua tradicional velocidade, o jogador foi o "motorzinho" do Tricolor e criou as principais jogadas, incluindo a do primeiro gol, onde deu assistência para Paulo Henrique Ganso.

O artilheiro Germán Cano já está há seis jogos sem balançar as redes. Seu último gol foi sobre o Cruzeiro, no dia 10 de maio.

O Fluminense vira a chave agora para a Libertadores, onde na próxima quarta-feira (7) encara o River Plate, na Argentina, e joga por um empate para se classificar.

O Red Bull Bragantino tem pela frente o confronto com o Estudiantes, na Argentina, no mesmo dia, pela Copa Sul-Americana.

Fluminense e Red Bull Bragantino fizeram um bom jogo neste domingo. O Tricolor atuou com seu habitual estilo de jogo, com muita posse de bola, mas nem por isso o clube paulista ficou apenas se defendendo. O time de Bragança Paulista atacou bastante e criou oportunidades de gols. Os cariocas, porém, foram mais letais e contaram com uma tarde inspirada de Lima e Jhon Arias, que acabaram sendo decisivos.

Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Vitinho soltou uma pancada de fora da área e o goleiro Fábio, do Fluminense, fez uma grande defesa.

Aos 19, Ramires pegou rebote de escanteio e soltou uma bomba de primeira, obrigando a fazer novamente uma grande defesa.

O Fluminense abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Jhon Arias arrancou em contra-ataque, invadiu a área pela direita e tocou para Paulo Henrique Ganso, que escorou de primeira para o fundo do gol.

Sete minutos depois, o Fluminense bateu escanteio da direita, Lima escorou, a bola bateu na trave e, no rebote, Felipe Melo fez o segundo gol.

Aos oito do segundo tempo, Borbas, que havia acabado de entrar, experimentou da intermediária e pegou o goleiro Fábio de surpresa. O arqueiro sequer se mexeu e viu a bola morrer no fundo da rede, diminuindo para o Red Bull Bragantino.

Aos 48 do segundo tempo, Hurtado invadiu a área pela direita e soltou a bomba. A bola bateu na rede pelo lado de fora e assustou a torcida do Fluminense.

FLUMINENSE 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Manoel) e Guga; André, Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso (Lelê); Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

RB BRAGANTINO

Cleiton, Andrés Hurtado, Léo Realpe, Luan Patrick (Eduardo Santos) e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Jadsom Silva); Helinho (Henry Mosquera), Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 16h

Competição: Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartões amarelos: Nino, Ganso, Lima, Samuel Xavier, Felipe Melo (FLU); Luan Patrick, Matheus Fernandes (RED)

Cartões vermelhos: Nenhuma

Gols: Paulo Henrique Ganso, aos 26 minutos do primeiro tempo (FLU); Felipe Melo, aos 33 minutos do primeiro tempo (FLU); Thiago Borbas, aos 8 minutos do segundo tempo (RED)