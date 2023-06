SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ano após a conquista do acesso à elite do Campeonato Espanhol, com Ronaldo em campo fazendo festa, o Real Valladolid está de volta à segunda divisão. Em uma dramática rodada final, o clube que tem o craque brasileiro como dono levou a pior.

A equipe entrou em campo no estádio José Zorrilla, em Valladolid, e ficou no 0 a 0 com o Getafe. O resultado teria sido suficiente para a manutenção em LaLiga, como é chamada a primeira divisão, não fosse o gol marcado pelo Almería no final.

A formação andaluz perdia até os instantes derradeiros do jogo contra o Espanyol, no RCDE Stadium, em Barcelona. Aos 42 minutos do segundo tempo, no entanto, alcançou o empate por 3 a 3 em cobrança de pênalti de Embarba.

O Almería, assim, chegou aos 41 pontos, assegurando a 17ª colocação. O Valladolid, com 40, terminou a disputa em 18º lugar. O Espanyol (27) e o Elche (25) já chegaram à jornada final rebaixados.

O resultado ampliará os protestos contra Ronaldo, que não conta com a simpatia de uma parcela dos torcedores do Valladolid. No mês passado, uma faixa foi colocada no estádio do time, lembrando a ligação do ex-jogador com o Real Madrid: "Ronaldo defende o Real? Madrid? Valladolid!".