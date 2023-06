SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cuiabá fez a lição de casa neste domingo (4) e bateu o Goiás, pelo placar de 1 a 0, e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória saiu do chute de Deyverson de dentro da área.

A vitória do Dourado colocou o time em 14ª lugar na tabela, com 11 pontos. O rival da noite esta em 17º -o primeiro time na zona de rebaixamento-, com sete pontos.

A próxima partida do Cuiabá será no próximo sábado contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em confronto direto pela fuga do Z4. O Goiás, por sua vez, voltam ao campo na quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Gimnasia.

No primeiro tempo o Goiás teve a chance de abrir o placar com Julián Palacios, já aos 5 minutos da partida. O meia cobrou uma falta da entrada da área e parou na defesa de Walter. O Cuiabá respondeu com duas boas chances para abrir inaugurar o placar.

O Cuiabá balançou as redes aos 8 minutos do segundo tempo. O zagueiro Alan Empereur carregou a bola até a intermediária e encontrou Deyverson. O atacante bateu rasteiro no canto esquerdo e não deu chances de defesa para Tadeu.

O Goiás teve que sair para tentar marcar, mas não criou oportunidades e partida terminou com a vitória do Cuiabá por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 1 CUIABÁ

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Sander; Diego, Zé Ricardo e Willian Oliveira; Palacios e Vinicius; Gabriel Novaes. Técnico: Emerson Ávila.

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Denilson, Fernando Sobral e Raniele; Jonathan Cafú, Deyverson e Wellington Silva. Técnico: António Oliveira.

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data: 04/06/2023 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Gols: Deyverson, aos 8? do 1T (Cuiabá)