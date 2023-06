SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A quinta rodada da fase de grupos da Libertadores vai agitar o meio de semana de sete equipes brasileiras, que fazem jogos cruciais em busca da sonhada classificação para as oitavas de final. A reportagem resume, abaixo, qual a situação detalhada de seu time para os duelos dos próximos dias.

FLAMENGO (GRUPO A)

O Flamengo não tem possibilidade de garantir a vaga antecipada na quinta-feira (8), mas pode deixar a situação bastante encaminhada. Isso acontece se o Ñublense empatar com o Aucas ainda na quarta (7) ?neste caso, o time chileno vai a cinco pontos e fica com saldo de -3. Se o time de Jorge Sampaoli vencer o líder Racing, chega a oito pontos e alcança, no mínimo, um saldo de 2, deixando o panorama extremamente confortável antes da rodada final.

Atual situação:

1 - Racing: 10 pontos (SG +4)

2 - Flamengo: 5 pontos (SG +1)

3 - Ñublense: 4 pontos (SG -3)

4 - Aucas: 3 pontos (SG -2)

INTER (GRUPO B)

O Inter só depende dele para alcançar as oitavas de final já nesta semana. Uma simples vitória sobre o Nacional-URU, fora de casa na quarta-feira (7), coloca o time de Mano Menezes na próxima fase independente do resultado de Metropolitanos e Independiente Medellín, confronto que ocorre na quinta (8).

Atual situação:

1 - Inter: 8 pontos (SG +2)

2 - Independiente Medellín: 7 pontos (SG +2)

3 - Nacional: 7 pontos (SG +1)

4 - Metropolitanos: 0 ponto (SG -5)

PALMEIRAS (GRUPO C)

O Palmeiras tem uma situação muito confortável para avançar já na quarta-feira (7). Um simples empate em casa contra o Barcelona-EQU já coloca Abel Ferreira e seus comandados nas oitavas de final ?o placar de Bolívar e Cerro Porteño, que será conhecido um dia antes, é indiferente neste caso.

Atual situação:

1 - Bolívar: 9 pontos (SG +6)

2 - Palmeiras: 9 pontos (SG +4)

3 - Barcelona-EQU: 3 pontos (SG -3)

4 - Cerro Porteño: 3 pontos (SG -7)

FLUMINENSE (GRUPO D)

O Fluminense também entra na lista dos 16 sobreviventes em caso de empate com o River Plate, em jogo que ocorre em Buenos Aires. Se o clube carioca vencer os argentinos, tem a chance de garantir, inclusive, a liderança da chave ?neste caso, é preciso que o The Strongest não derrote o Sporting Cristal. As duas partidas do grupo ocorrem na noite de quarta-feira (7).

Atual situação:

1 - Fluminense: 9 pontos (SG +6)

2 - The Strongest: 6 pontos (SG +1)

3 - Sporting Cristal: 4 pontos (SG -3)

3 - River Plate: 4 pontos (SG -4)

CORINTHIANS (GRUPO E)

O Corinthians não pode se classificar para as oitavas na quinta rodada. O clube, inclusive, pode acabar eliminado em caso de derrota para o Independiente Del Valle nesta quarta-feira (7).

Atual situação:

1 - Argentinos Juniors: 8 pontos (SG +2)

2 - Independiente Del Valle: 6 pontos (SG +1)

3 - Corinthians: 4 pontos (SG +1)

4 - Liverpool: 4 pontos (SG -4)

ATHLETICO-PR E ATLÉTICO-MG (GRUPO G)

O Athletico-PR tem situação melhor em relação ao Atlético-MG. Os paranaenses precisam de uma vitória simples sobre o Libertad, em Curitiba, para avançar. Os mineiros, por outro lado, não garantem matematicamente a vaga mesmo derrotando o Alianza Lima longe de seus domínios. Os confrontos ocorrem na terça-feira (6).

Atual situação:

1 - Athletico-PR: 7 pontos (SG +1)

2 - Atlético-MG: 6 pontos (SG +1)

3 - Libertad: 6 pontos (SG 0)

4 - Alianza Lima: 4 pontos (SG -2)