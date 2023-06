SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os sete torcedores espanhóis presos no mês passado por episódios de racismo contra Vinicius Junior receberam suas punições nesta segunda-feira (5).

A Comissão Permanente contra Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte da Espanha, se reuniu com o Conselho Superior de Esportes e decidiu que:

Os quatros presos pela simulação de enforcamento com um boneco que usava a camisa de Vini Jr em janeiro deste ano receberam multas de 60 mil euros (cerca de R$ 316 mil na cotação atual) e foram proibidos de acessar recintos desportivos por um período de dois anos.

Já os outros três, presos pelos insultos racistas a Vini na partida entre Valencia e Real Madrid, receberam multas de 5 mil euros (cerca de R$ 26 mil) e foram proibidos de acessar recintos desportivos por um período de um ano.

*

QUAIS SÃO OS EPISÓDIOS

Enforcamento de boneco

Em janeiro deste ano, um grupo de ultras do Atlético de Madri simulou o enforcamento de um boneco com a camisa de Vinicius Junior.

O boneco foi pendurado em uma ponte próxima ao centro de treinamento do Real Madrid com uma faixa com a frase: "Madri odeia o Real".

Insultos racistas da torcida do Valencia

No dia 21 de maio, torcedores do Valencia começaram a gritar 'mono', 'macaco' em espanhol, nos momentos em que o brasileiro esteve perto da lateral. O jogo estava nos 15' do segundo tempo.

10 minutos após o início dos gritos, o árbitro paralisou a partida depois que os torcedores repetiram o gesto.

O jogo foi interrompido por aproximadamente 5 minutos e foi necessário que o locutor do estádio pedisse para que os torcedores parassem por risco da partida ser encerrada.

Vinicius Junior começou a discutir com os torcedores do Valencia, e Ancelotti chamou o brasileiro no banco de reservas pedindo que ele se acalmasse. O brasileiro foi expulso após a reação.