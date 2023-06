SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann esboçou o time do Santos para enfrentar o Newell's Old Boys (Argentina) nesta terça-feira (6), às 21h30, na Vila Belmiro, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Odair escalou o Santos com duas mudanças em relação ao empate por 1 a 1 com o Internacional: Gabriel Inocêncio, que não está inscrito na Sul-Americana, deu lugar a Lucas Pires. Joaquim, suspenso, sai para Luiz Felipe jogar pela primeira vez na temporada.

Deivid Washington, recuperado de desconforto na coxa, deve ser titular.

Marcos Leonardo não treinou após a eliminação do Brasil para Israel no Mundial Sub-20, no último sábado, e pode não ficar à disposição.

A provável escalação é: João Paulo, Nathan, Messias, Luiz Felipe e Lucas Pires; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Deivid Washington.

DECISÃO

O Santos precisa vencer o Newell's para buscar o segundo lugar do Grupo E, que dá vaga nos playoffs da Sul-Americana.

Os "vice-campeões" dos grupos enfrentarão os terceiros colocados da Libertadores numa espécie de repescagem em busca de vaga das oitavas da Sula.

O Santos é o terceiro colocado do Grupo E, com quatro pontos, e precisa vencer o Newell's e o Blooming na Vila e torcer por tropeços do Audax Italiano para continuar vivo na Sula.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (6)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Antonia Garcia (URU)

Transmissão: SBT, ESPN, Star+ e Claro TV+