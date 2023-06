SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Kaio Jorge, da Juventus, está usando o CT Rei Pelé, do Santos, no processo de recuperação após cirurgia no joelho enquanto está no Brasil.

O atacante está diariamente no centro de treinamento do Santos, que tem prioridade pelo centroavante. A diretoria cedeu o espaço ao Menino da Vila, que se recupera de uma cirurgia após sofrer uma grave lesão no joelho direito.

Apesar da prioridade, o Santos não deve contratá-lo. Não há interesse por parte dos agentes do jovem atacante em repatriá-lo ao Santos. Vale lembrar que em caso da Juventus vender o jogador, o Santos precisa ser notificado pelo clube italiano para decidir se pretende cobrir a proposta do rival.

Kaio, assim que terminar o período de descanso, se reapresentará na Juventus normalmente. Os planos são continuar buscando espaço no time italiano, onde o centroavante teve poucas oportunidades.

O jogador passou por uma cirurgia após ruptura do tendão patelar do joelho direito. Por isso, está parado há um ano. São apenas 13 jogos pela Juventus e um gol marcado.

O vídeo de Kaio no CT viralizou nas redes sociais e gerou expectativa no torcedor. Entretanto, o jogador apenas está buscando manter a forma física enquanto trata o joelho.