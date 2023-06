RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - "No tempo que Don Don jogava no Andarahy". A composição de Nei Lopes cita a época áurea de um time que ficou apenas na lembrança do futebol carioca, assim como tantos outros. O verde e branco, porém, impulsionou a criação do "Exthyntos Social Clube", com direito a organização de um fórum de debates e até mesmo a busca por reconhecimento de títulos cariocas.

O grupo, que hoje conta com cerca de 140 membros, começou com Kleber Monteiro, um professor de biologia com coração que bate mais forte pelo Fluminense e apaixonado pelo futebol carioca.

"Eu escrevi o "Da lama à grama", sobre a última divisão do Carioca. Houve pedidos para outros livros, mas eu não pensava nisso. Veio a pandemia e, com as aulas online, eu consegui um pouco mais de tempo e comecei a amadurecer a ideia. Como sou tijucano, comecei a pesquisar sobre o Andarahy e saiu o "Andarahy Eterno", mas eu não tinha muitos recursos. Então, fiz réplicas de camisas do time, surgiram muitos interessados e começou a caminhar", conta.

Atualmente, o grupo busca histórias e episódios de clubes como o Vila Isabel, Palmeiras, River, Mangueira, Catete, entre outros, além de confeccionar peças referentes às instituições.

A partir daí, Kleber fechou parcerias com clubes que estão na ativa, mas estão longe do auge de outrora, como o Bonsucesso e Olaria.

TÍTULOS REIVINDICADOS

A primeira edição do Fórum de Debates do "Exthyntos Social Clube" começou nesta segunda-feira (5) e vai até o dia 8, no teatro do Tijuca Tênis Clube.

Entre as mesas redondas, como "As ligas extintas: desafiando o poder dos grandes clubes do Rio de Janeiro", também haverá um pedido para que seis clubes possam ser reconhecidos como campeões do Carioca.

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) vai fazer moções aos campeões da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT) nas edições compreendidas entre os anos de 1925 e 1932. A homenagem foi aprovada ano passado, quando o parlamentar ainda era vereador do Rio.

No período citado, Engenho de Dentro Atlético Clube (1925), Modesto Football Club (1926 e 1927), Sport Clube América (1928 e 1929), Sportivo Santa Cruz (1930), Oriente Atlético Clube (1931) e Sport Clube Boa Vista (1932) foram os campeões.

"Fazemos todo esse resgate histórico em diversas áreas e essa é uma moção importante que, quem sabe, pode ajudar, futuramente, a conseguirmos o reconhecimento junto à federação".

LEÔNIDAS DA SILVA

Um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro, Leônidas da Silva será lembrado em outro projeto do grupo, que consiste em um mural no Tijuca Tênis Clubes onde será lembrada a passagem dele pelo Syrio Libanes.

"O Leônidas atuou no Syrio Libanes. O Syrio tem uma ligação muito íntima com o Tijuca, assim como o Mangueira. Inclusive, na parte de trás do Tijuca Tênis Clube, na Desembargador Izidro, ainda tem um alto relevo do muro que era a entrada do antigo campo do Mangueira. Queremos fazer um mural ali e vamos colocar o Leônidas. Ele não atuou ali, mas vamos falar dos gols dele pelo Syrio".