RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Artilheiro do Fluminense na temporada, o atacante Germán Cano acumula seu maior jejum de gols desde que chegou ao clube.

O QUE ACONTECEU

Cano está há seis partidas sem balançar as redes. Seu último gol foi na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no dia 10 de maio.

O máximo de tempo que o argentino havia ficado sem marcar no Fluminense, anteriormente, foram quatro jogos em quatro oportunidades.

Germán Cano está com uma grande média de gols na temporada mesmo com a seca. Ele soma 24 gols em 29 partidas e é o artilheiro da equipe em 2023.

Técnico do Fluminense, Fernando Diniz enalteceu o atacante e demonstrou confiança de que o argentino reencontrará o caminho do gol. A declaração foi dada após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino neste domingo (4).

"O Cano, muito diferente dos outros, está supertranquilo. Ele está perto de fazer gol, tenho confiança. Não deixa de ajudar o time na parte defensiva. Um exemplo do que é a alma do time. O Cano, nos últimos dois jogos, teve oportunidade de marcar. Nos outros a bola estava indo para um lado e ele parecia não estar conectado com o time. Hoje ele teve algumas oportunidades que poderia ter feito, mas tenho segurança que no momento certo ele vai fazer", disse o treinador.