SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Óscar Puente, prefeito de Valladolid, respondeu a crítica pública de Ronaldo após um novo rebaixamento do Valladolid no Campeonato Espanhol.

O QUE ELE DISSE?

Puente acusa Ronaldo de não assumir a culpa por novo rebaixamento: "Estou muito triste, não pelas palavras de Ronaldo, porque sou torcedor do Valladolid desde que me lembro. Vivemos alguns instantes no estádio... O Ronaldo de hoje, bem, não me surpreende. Eu estava ouvindo e foi meio alucinante. Não é analisado quem levou o time ao rebaixamento duas vezes em quatro anos. Não há ninguém na coletiva para assumir as culpas, as responsabilidades. Ao contrário, há uma distribuição de culpas para todos os setores. Torcedores, imprensa e prefeito, garanto que dei ao clube todo o meu amor, todo o meu empenho e também muitos recursos públicos".

Duras críticas a Ronaldo: "As declarações de Ronaldo sobre mim têm uma dupla intenção. Em primeiro lugar, passe uma cortina de fumaça sobre tudo o que está acontecendo com o clube. E segundo, deixe um aviso na mesa para o próximo prefeito. Por meio de chantagem, ou você se arrisca ou observa o que eu faço. Coloquei você em uma coletiva de imprensa aos pés dos cavalos. O grande problema de Ronaldo é que ele realmente não sabe onde está. Ele não conhece nem o país em que mora nem a cidade em que desembarcou. Na Espanha o que ele quer não é possível. Nem posso te dar o estádio nem posso te dar o estádio por 50 anos e assumir os custos. Cheguei a um acordo com ele e ele está pendente de assinatura. A prefeitura de Valladolid colocou 5 milhões que foram para o clube. O que o clube fez, não tenho registro".

Rompimento da relação: "Ontem o jogo todo estava tentando me evitar, não conversamos sobre esse momento. Até o dia 17 eu sou o prefeito, e pela primeira vez um prefeito não se senta em seu lugar de direito no estádio. Parece uma maneira muito feia de terminar. Eles me submeteram a uma humilhação muito feia. Se os de cima fossem dessas coisas, o desporto não ia correr bem...".

As declarações de Óscar Puente foram dadas ao programa de rádio espanhol El Larguero.

O QUE ACONTECEU?

Rebaixados jogando em casa. O Valladolid entrou na última rodada dependendo apenas de si para continuar na elite do Campeonato Espanhol, mas acabou empatando por 0 a 0 contra o Getafe, mesmo com o apoio de sua torcida, e foi rebaixado.

Ronaldo criticou a falta de comprometimento de Óscar Puente, prefeito da cidade, com a equipe após o novo rebaixamento: "Investimos mais de 18 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação atual) no nosso estádio. Entendo que os trâmites podem ser lentos, mas Óscar Puente [prefeito de Valladolid] fez pouco pelo Valladolid. Tivemos promessas da Câmara Municipal que não se concretizaram".

Segundo rebaixamento em três temporadas. O clube que pertence a Ronaldo também foi rebaixado na temporada 2020/21, e conseguiu o acesso na última temporada ?mas não conseguiram se manter entre as principais equipes do futebol espanhol.

Junto com o Valladolid foram rebaixados para a segunda divisão espanhola o Espanyol e o Elche.