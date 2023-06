RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu, na noite de segunda (5), onze pessoas após brigas e depredações no final do jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Vasco, no Maracanã.

Após a vitória por 4 a 1 do rubro-negro, houve confusão já na passarela do estádio que dá acesso ao metrô, com correria e enfrentamento entre torcedores dos dois times. Bombas de efeito moral foram usadas pela polícia e não houve feridos.

Inconformados com a derrota, um grupo de vascaínos foi até o estádio São Januário, em São Cristóvão, zona norte do Rio, protestar contra o resultado.

Há filmagens em redes sociais de torcedores disparando fogos de artifício contra o portão do estádio. A fachada também foi pichada. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender dois homens em flagrante. Na ação, cerca de 30 fogos de artifício deflagrados foram apreendidos.

No bairro Gardênia Azul, zona oeste da cidade, policiais do batalhão de Choque prenderam nove suspeitos e, segundo a corporação, uma briga entre torcidas foi evitada. Na ação, pedaços de madeira também foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou que "empregou 885 policiais militares no esquema de segurança para o clássico entre Vasco e Flamengo realizado no estádio do Maracanã".

Também em nota, o Vasco afirmou que "compreende a insatisfação de seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que um símbolo de todos os cruzmaltinos seja destruído".

POLÍCIA REALIZA OPERAÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA EM JOGOS

A confusão entre torcedores ocorreu horas após a ação de busca e apreensão na residência de suspeitos de atos violentos em dias de jogos de futebol.

Foram cumpridos 28 mandados com o objetivo de apreender armas, telefones e material que pudessem confirmar o envolvimento premeditado de integrantes de torcidas organizadas nas brigas.

Além de diversos cassetetes e socos ingleses, foram encontrados simulacros de armas, como um fuzil de airsoft. Os nomes das pessoas que tiveram suas residências revistadas não foram divulgados.

De acordo com nota da Polícia Civil, "a operação tem como objetivo o combate à intolerância esportiva, que leva a reiterados casos de danos ao patrimônio público e privado, lesões corporais graves e até mesmo mortes nos violentos confrontos entre as várias torcidas organizadas cariocas".

Ainda segundo a corporação, foram analisadas mais de 200 horas de filmagens e mais de 80 depoimentos, com o objetivo de individualizar e identificar os principais envolvidos.

A operação, chamada de Discórdia, é realizada três meses após o jogo pelo campeonato carioca entre Flamengo e Vasco. Neste dia, brigas ocorreram nos arredores do estádio do Maracanã, além de outros pontos do estado. Duas pessoas morreram em decorrência da violência.