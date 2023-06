SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram definidos, na tarde de terça-feira (6), em evento realizado na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio já definiu todo o chaveamento até a final da competição, prevista para setembro.

As partidas da próxima fase ocorrerão nas duas primeiras semanas do mês que vem. Os confrontos estão programados para as datas-base 5 de julho e 12 de julho, quartas-feiras. É provável que os jogos sejam desmembrados, com disputas também nas terças e nas quintas-feiras.

O sorteio definiu um clássico entre Palmeiras e São Paulo. Quem sobreviver aos embates do duelo chamado de Choque-Rei poderá ter outro rival pela frente. O vencedor enfrentará o ganhador do embate entre Corinthians e América-MG.

Do outro lado da chave, os confrontos são Grêmio x Bahia e Flamengo x Athletico Paranaense.

CONFIRA OS CONFRONTOS DA COPA DO BRASIL

Quartas de final

Confronto 1: Corinthians x América-MG

Confronto 2: Palmeiras x São Paulo

Confronto 3: Grêmio x Bahia

Confronto 4: Flamengo x Athletico Paranaense

Semifinais

Vencedor do Confronto 1 x Vencedor do Confronto 2