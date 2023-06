RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Maurício Assumpção, ex-presidente do Botafogo, morreu nesta terça-feira (6), aos 60 anos. Ele tratava um câncer no sistema linfático.

O QUE ACONTECEU

Maurício Assumpção foi diagnosticado com a doença no fim do ano passado, e desde então fazia tratamento.

Dentista de formação e professor universitário na área, ele foi mandatário do Botafogo entre 2009 e 2014.

Em nota, o time alvinegro informou que vai hastear a bandeira a meio mastro e que decretou luto oficial de três dias.

"Durante o período, levou o Alvinegro às conquistas dos Campeonatos Estaduais de 2010 e 2013, trazendo o Clube para a disputa da Copa Libertadores após 17 anos", diz trecho da nota.

Depois de 32 anos de odontologia, Assumpção fez cursos para atuar no futebol. Ele fez estágio no Vasco, e chegou a ser auxiliar técnico na base do Boavista. O ex-dirigente conversou sobre o assunto em entrevista ao UOL, publicada em agosto do ano passado.

Foi na gestão de Maurício Assumpção que o Botafogo realizou a contratação do holandês Seedorf, em 2012. O acerto foi um dos maiores da história do clube.

Com Assumpção, o clube alvinegro conquistou os Cariocas de 2010 e 2013.

O ex-presidente foi processado pelo time durante a gestão de Carlos Eduardo Pereira. A ação citava perdas e danos e não houve condenação. Durante a gestão de Durcesio Mello, houve uma reaproximação com o clube.

*

NOTA DO BOTAFOGO

"Nota de Pesar

Botafogo lamenta o falecimento do Ex-Presidente Mauricio Assumpção

É com enorme pesar que o Botafogo de Futebol e Regatas informa o falecimento do Ex-Presidente, Mauricio Assumpção, aos 60 anos, na manhã desta terça (6), vítima de câncer no sistema linfático. O Clube hasteia sua bandeira a meio mastro e decreta luto oficial de três dias.

Botafoguense apaixonado, Mauricio Assumpção foi Presidente do Botafogo por dois mandatos, entre os anos de 2009 a 2014. Durante o período, levou o Alvinegro às conquistas dos Campeonatos Estaduais de 2010 e 2013, trazendo o Clube para a disputa da Copa Libertadores após 17 anos.

Informações sobre o velório e o enterro de Maurício serão adicionadas posteriormente. O Clube disponibilizou a sede de General Severiano aos familiares.

Toda solidariedade do Botafogo aos familiares e amigos neste momento difícil. Descanse em paz, Mauricio.

Botafogo de Futebol e Regatas"