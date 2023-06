SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Al Ittihad, da Arábia Saudita, anunciou a contratação do atacante francês Karim Benzema. O jogador de 35 anos, que se despediu do Real Madrid no último final de semana, assinou um compromisso de três temporadas.

Os números divulgados pela imprensa europeia e por veículos sauditas são conflitantes, mas elevadíssimos. Eles apontam que o atleta receberá ao menos 100 milhões de euros (R$ 527 milhões) por ano.

"Estou animado para experimentar uma nova liga de futebol em um país diferente. O Al Ittihad tem uma história incrível, torcedores incrivelmente apaixonados e grandes ambições no futebol para ser uma força na Ásia", afirmou Benzema.

"É um novo desafio para mim, uma nova vida, e mal posso esperar para começar a treinar. Vou fazer de tudo para ganhar troféus, fazer gols, mostrar meu talento e satisfazer os torcedores", acrescentou.

Karim reencontrará na Arábia Saudita seu velho companheiro de ataque no Real, Cristiano Ronaldo, que defende o Al Nassr. O próximo craque experiente a chegar pode ser Lionel Messi, alvo do Al Hilal.

