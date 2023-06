SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Atlético-MG encaminhou sua classificação na Libertadores ao bater o Alianza Lima por 1 a 0, no Peru, na quinta rodada da fase de grupos.

Hulk marcou o gol da partida, aos 17 minutos do segundo tempo. Ele balançou a rede pela sexta vez na atual edição do torneio.

O Alianza teve um pênalti anulado pelo VAR na reta final. Nathan Silva acertou a bola com o braço na área, mas foi "salvo" por um impedimento milimétrico de Barcos no início da jogada verificado pelo árbitro de vídeo.

O Galo chegou aos nove pontos e disparou na segunda colocação do Grupo G, enquanto o time peruano está matematicamente eliminado, na lanterna e com quatro. O líder Athletico-PR, com dez, garantiu a classificação antecipada ao bater na rodada o Libertad, que aparece em terceiro, com seis pontos.

O Atlético decide vaga no mata-mata da Libertadores no dia 27, contra o Libertad, no Paraguai, às 19h (de Brasília) -um empate serve para o time de Coudet. Athletico e Alianza se enfrentam no Brasil, no mesmo dia e horário, na última rodada da chave.

Guilherme Arana voltou aos gramados após quase nove meses, desde a lesão no joelho esquerdo em setembro do ano passado.

ATLÉTICO-MG

Everson; Bruno Fuchs (Lemos), Jemerson, Nathan Silva e Rubens (Arana); Battaglia, Zaracho e Hyoran (Patrick); Pavón (Otávio), Hulk e Paulinho (Saravia). T.: Eduardo Coudet

ALIANZA LIMA

Campos; García, Vílchez, Zambrano e Lagos (Sabbag [Lavandeira]); Cueva, Ballón (Concha), Rodríguez (Zanelato), Castillo e Reyna ; Barcos. T.: Guillermo Salas

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru

Data e hora: 6 de junho de 2023, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Mauro Vigliano

Gol: Hulk, aos 17'/2ºT

Amarelos: Rodríguez, Zambrano, Garcia, Vílchez, Ballón, Hulk, Rubens e Lagos