SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Torcedores do Newell's Old Boys (ARG) cometeram atos de racismo durante a partida contra o Santos na noite desta terça-feira (7), na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. Os argentinos venceram o Peixe por 2 a 1.

Torcedores do Santos registraram os atos e enviaram à reportagem do UOL.

Nas imagens, uma mulher com criança no colo imita um macaco com os braços, enquanto um homem mostra uma banana no celular.

Os seguranças do setor nada fizeram. A torcida do Newell's lotou o espaço destinado para o visitante e, a pedido da Conmebol, ainda preencheu outra arquibancada, atrás de um dos gols.

MAIS UM CASO DE RACISMO

O Santos já havia lidado com racismo nessa Sul-Americana na partida contra o Audax Italiano, no Chile, quando o zagueiro Joaquim e o atacante Ângelo foram chamados de macacos.