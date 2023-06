Tentando garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da Taça Libertadores, o Fluminense enfrenta o River Plate (Argentina), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (7) no estádio Monumental de Ñunez, em Buenos Aires, pela quinta rodada da fase de grupos da competição continental. Atransmite a partida ao vivo.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz chega ao confronto após encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitórias, pois no último domingo (4) bateu o Bragantino por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Esse resultado também serviu também para quebrar um incômodo jejum de gols da equipe, que já somava cinco jogos sem balançar as redes adversárias.

Algo que ainda preocupa parte da torcida tricolor é a ausência de gols do atacante Germán Cano. O centroavante está há seis jogos na seca. Porém, ele terá uma grande oportunidade para voltar a fazer o que mais sabe, pois chega ao seu jogo de número 100 justamente nesta quarta em seu país natal. Segundo o técnico do Tricolor, o fim do jejum de Cano está muito próximo: “O Cano é muito diferente dos outros, está super tranquilo. Ele está perto de fazer gol, tenho confiança. Não deixa de ajudar o time na parte defensiva. É um exemplo do que é a alma do time”.

Já o zagueiro Nino, que sentiu no final da partida diante do Bragantino, não deve ser problema, pois viajou com o grupo e deve começar jogando. Por outro lado, o atacante Keno, o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Alexsander seguem fora por causa de lesões.

Líder do grupo D da Libertadores com 9 pontos, o Fluminense joga por um empate na Argentina para garantir sua vaga nas oitavas. Caso seja derrotado, precisa torcer por um empate na outra partida do grupo, entre The Strongest (Bolívia) e Sporting Cristal (Peru), para se classificar de forma antecipada.

Para o River Plate nada mais interessa além da vitória. Os argentinos, que conquistaram apenas quatro pontos nos quatro jogos que disputaram, precisam de um triunfo nesta quarta para continuarem sonhando com a classificação. A equipe, que é líder do Campeonato Argentino com certa folga, não vai bem na Libertadores. Na sexta e última rodada os argentinos encaram o The Strongest também no Monumental de Ñunez.

No jogo de ida, no Maracanã, a equipe das Laranjeiras deu um verdadeiro espetáculo, aplicando uma goleada de 5 a 1, a maior já sofrida pelo River Plate na história da Copa Libertadores.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite River Plate e Fluminense com a narração de André Marques, comentários de Mario Silva, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.

