SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, nesta terça-feira (6), em regime de urgência, um projeto de lei de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas do estado.

Chamada política estadual Vini Jr, a proposta prevê que as partidas esportivas sejam interrompidas quando acontecerem manifestações racistas.

A interrupção vai durar o tempo que o organizador do evento ou o delegado da partida considerar necessário e enquanto não pararem as atitudes racistas.

O jogo poderá ser encerrado nos casos em que os atos racistas forem praticados por grupos.

O projeto será encaminhado para o governador Cláudio Castro (PL), que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

"Temos que, de uma vez por todas, extirpar esse câncer da sociedade brasileira que é o racismo", afirmou o autor original do projeto, deputado Prof. Josemar (PSOL). A proposta recebeu a coautoria de outros parlamentares.

Os deputados aprovaram também a concessão da Medalha Tiradentes, maior honraria da Assembleia, para o jogador Vini Jr, vítima de ataque racista no Campeonato Espanhol no dia 21 de maio.

O caso é tratado no mercado de marketing esportivo como um divisor de águas, capaz de provocar mudanças na formulação dos contratos de patrocínio e pressionar as empresas a adotar postura mais firme diante da questão racial.

As ações na Assembleia do Rio fazem parte de uma mobilização de diversos deputados após os ataques racistas contra o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira em partidas na Europa.

A medalha foi proposta pela deputada Verônica Lima (PT) e também recebeu a coautoria de diversos parlamentares.

"Desde quando o jogador assinou o primeiro contrato profissional, a família começou a ajudar algumas pessoas e instituições em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, onde Vini nasceu. O objetivo sempre foi construir um trabalho sólido, de longo prazo, algo que seja realmente transformador", disse Verônica.