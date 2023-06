A vida do Leão do Poço Rico não está fácil. À espera de um milagre, a equipe juiz-forana enfrenta o Boa Esporte, terceiro colocado da competição, nesta quarta (07) às 20h, no Estádio Dilzon Melo, o "Melão", em Varginha, pela 9ª rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro.

Sonhando em escapar do rebaixamento para a "terceirinha" o Tupynambás precisa vencer o Boa e torcer por uma combinação de resultados. A equipe está na lanterna do campeonato com apenas 2 pontos e o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Nacional de Muriaé, com 9 pontos. Confira todos os confrontos e a classificação do campeonato clicando aqui.

Ciente da missão complicada que tem pela frente, o técnico Wanderley Tavares falou sobre a expectativa para a partida. "Independente da nossa situação, precisamos vencer os jogos que disputamos. Sabemos que estamos em uma situação delicada, mas enquanto a matemática permitir vamos lutar pela vitória e nos manter vivos por mais uma rodada, para tentar tirar o Tupynambás dessa situação. Sabemos que o Boa é uma equipe qualificada, não é atoa que está na disputa pela hexagonal, mas a nossa equipe vem crescendo jogo a jogo. Acho que será uma boa partida, um bom duelo e a expectativa é sair com os três pontos e que a gente consiga brigar até a última rodada para tirar o Tupynambás dessa situação incômoda", disse o treinador por meio de vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

A partida terá como árbitro principal, Márcio Tavares da Silva. Os árbitros assistentes são Leonado Henrique Pereira e Valdeci Ângelo da Silva. O quarto árbitro será Thiago Juliano Maia Barbosa.



DESFALQUES

Para a partida de logo mais, o Baeta não contará com o goleiro Juliano Chade suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o atacante Reis, o lateral Adson e o meio campista Cássio estão lesionados, de acordo com informações da Assessoria de Imprensa do clube.

RETA FINAL

Faltam três rodadas para o fim da primeira fase da competição, contando com as partidas desta quarta (07). Na 10ª rodada o Tupynambás enfrenta o North, no sábado (10) no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora e finaliza sua participação na competição na 11ª rodada enfrentando o vice-lanterna da competição, União Luziense, no dia 17 de junho, às 15h no Estádio Municipal Victor Anadrade de Brito, o "Frimisa", em Santa Luzia.

