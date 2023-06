SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos viveu uma noite caótica na derrota por 2 a 1 para o Newell's Old Boys (Argentina), nesta terça-feira (6), na Vila Belmiro, pela Sul-Americana. Os protestos da torcida começaram ainda com a bola rolando.

O Santos foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 e com gritos de "time da virada". Os poucos mais de 6.000 torcedores se animaram com o gol de empate, mas o desempate aos 53 do segundo tempo anteciparam os protestos.

O estádio se virou contra os jogadores e o presidente Andres Rueda e ameaçou "porrada" ainda com a bola rolando. Os atletas e comissão técnica continuaram no campo até o policiamento liberar a descida para os vestiários.

Bombas foram arremessadas no gramado e no ônibus do elenco, mas ninguém ficou ferido. O veículo também levou pedradas e garrafadas. O gás de pimenta utilizado pelos policiais tomou a Vila e fez muita gente passar mal.

A confusão foi "grande" de acordo com funcionários do Santos, mas contida pela força tática e cavalaria rapidamente. A chegada dos atletas ao CT Rei Pelé foi tranquila, sem maiores desdobramentos.

O caos atrapalhou até Gabriel Heinze, técnico do Newell's. O argentino se recusou a ir para sala de imprensa dar a coletiva enquanto torcedores protestavam e também reclamou do gás de pimenta. Ele aguardou por alguns minutos e conseguiu dar a entrevista

Torcedores do Newell's cometeram atos de racismo. Um homem mostrou uma foto de banana no celular e uma mulher com filho no colo imitou um macaco em direção aos santistas.

E AGORA?

A pressão aumentou sobre o técnico Odair Hellmann após a provável eliminação na fase de grupos da Sul-Americana. O Santos já havia sido eliminado pelo Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na entrevista coletiva, Odair falou que se sente respaldado pela diretoria e "trabalhará normalmente" hoje em busca de soluções. O próximo duelo será diante do Coritiba no sábado (10), no Couto Pereira, pelo Brasileiro.

Dirigentes do Santos afirmaram que Odair não estava sob risco antes da partida contra o Newell's, mas a eliminação traumática pode mudar o planejamento. O presidente Andres Rueda deve promover reunião com seus pares e o coordenador esportivo Falcão nesta quarta. Falcão também sofre pressão.