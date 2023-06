SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Damar Hamlin, jogador do Buffalo Bills, treinou em tempo integral pela primeira vez desde que sofreu parada cardíaca durante jogo contra o Cincinnati Bengals.

Hamlin participou de todos os trabalhos no training camp desta terça-feira (6). O safety já havia realizado atividades no gramado, mas sem uso de capacetes, portanto sem contato físico.

Por um breve momento do treino, Hamlin parecia ter sofrido lesão no ombro direito. O defensor precisou da ajuda de companheiros para se levantar após choque com KeeSean Johnson. No entanto, ele foi avaliado pelos médicos e liberado para retornar à atividade.

O próximo passo da recuperação de Hamlin é dar tackles durante o training camp. O safety ainda não está utilizando ombreiras nos treinos. Segundo Brandon Beane, dirigente do Buffalo Bills, a expectativa é que o jogador tenha totais condições de jogo em setembro, início da temporada da NFL.

PARADA CARDÍACA NA TEMPORADA PASSADA

Hamlin recebeu massagem cardíaca no campo do Paul Brown Stadium após desmaiar durante Bengals x Bills, em 2 de janeiro. Ele foi imobilizado, levado a um hospital e a partida foi cancelada.

O atleta passou mais de 72 horas entubado. Hamlin se recuperou gradualmente e recebeu liberação médica para retomar a carreira como jogador de futebol americano. A NFL se mobilizou para transmitir conhecimento de primeiros socorros a todos os times desde o ocorrido.