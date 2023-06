SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Iga Swiatek será a adversária de Bia Haddad na semifinal de Roland Garros. A polonesa, de apenas 22 anos, é a número 1 no ranking da WTA.

Apesar da dificuldade da partida, a tenista brasileira pode se apegar ao retrospecto. No único confronto entre as duas, a tenista do Brasil conseguiu a vitória por 2 sets a 1, no WTA 1000 de Toronto, no ano passado.

QUEM É IGA SWIATEK?

Iga é um fenômeno no tênis. Ela já conquistou 13 títulos na WTA e tem 160 vitórias contra 47 derrotas na carreira.

Ela ganhou notoriedade quando venceu Roland Garros pela primeira vez, em 2020. Aos 19 anos, ela se tornou a tenista mais nova a vencer o torneio de simples na França desde Sharapova, em 2004.

É atualmente a mais jovem a ser bicampeã do Aberto da França ?2020 e 2022? desde Monica Seles, que venceu o segundo título do torneio aos 18 anos, em 1991.

Ela tem três títulos de Grand Slam. Além dos dois de Roland Garros, Iga conquistou o US Open do ano passado. A polonesa bateu Ons Jabeur na final, justamente a adversária de Bia Haddad venceu nas quartas deste RG.

Em 2022, ela venceu quatro WTA 1000 ?o Aberto do Qatar, Indian Wells, o Aberto de Miami e o Aberto da Itália.

ROLAND GARROS 2023

A polonesa não perdeu nem um set em todos os jogos deste Grand Slam.

Iga passou por Cristina Bucsa, Claire Liu, Xinyu Wang, Lesia Tsurenko e Cori Gauff para chegar à semifinal.