O Tupi enfrenta o Betim nesta quarta (07) às 20h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, em partida válida pela 9ª rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro, de olho no G6 da competição. Para continuar sonhando com o Hexagonal, a equipe juiz-forana, que ocupa a o oitavo lugar da competição com 11 pontos, precisa vencer o Betim, segundo colocado do campeonato, com 15 pontos.

De acordo com o clube, Wesley Assis, técnico do time, insistiu na parte tática da equipe e finalizou com um trabalho, nesta terça (06), de bolas paradas e finalizações. Ele contou o que muda no time para o jogo de logo mais. "Precisamos melhorar nossa atitude diante do jogo, temos um time que propõe o jogo, e nesse sentido precisamos entender que não podemos entrar da forma que entramos diante do North. Devemos retomar o nível de concentração, atitude e personalidade que tivemos nos jogos anteriores", relatou o comandante através do site oficial do clube.

Ainda, de acordo com o Tupi, não time não terá desfalques por suspensão. A única dúvida é o goleiro Patrick Ritter, que segue se recuperando de uma lesão muscular.

Esporte | Tupi