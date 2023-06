RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense abriu negociações com o Grêmio para a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, de 30 anos.

Reserva de Reinaldo, Diogo Barbosa já fez seis partidas pelo Campeonato Brasileiro e, portanto, não deve mais entrar em campo pelo Grêmio.

O lateral tem contrato com o time gaúcho até o final deste ano. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Jeremias Wernek e confirmada pelo UOL.

A reportagem apurou que o Grêmio não vai se opor ao negócio, dependendo apenas de um acerto entre jogador e clube carioca.

A transferência já era um desejo do Tricolor gaúcho.

O Fluminense contratou Jorge, do Palmeiras, no início da temporada, mas o jogador passou por cirurgia após romper ligamento do joelho. Alexsander, que também pode ser lateral, se recupera, mas tem sido mais usado no meio.

Grande contratação da temporada, Marcelo só jogou 50% das partidas do time desde que chegou por problemas na panturrilha.

Por isso, o Flu mirou a contratação para ser um reserva imediato. Atualmente Guga vem sendo improvisado no setor.

Diogo Barbosa tem passagens por Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras e está desde 2020 no Grêmio. Ele soma 106 jogos, dois gols e nove assistências.