SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Integrantes de um torcida organizada do Vasco foram ao centro de treinamento Moacyr Barbosa, na Barra da Tijuca, e fizeram cobranças diretamente ao elenco, comissão técnica e diretoria.

Uma página em rede social chegou a transmitir parte da ação ao vivo. Nas imagens, é possível ver os torcedores conversando com os jogadores.

O diretor esportivo Paulo Bracks aparece juntamente ao grupo. Após ser chamado, o técnico Maurício Barbieri também participou do papo.

"Inadmissível esse futebol que estamos jogando. Era o jogo da vida. Vocês foram frouxos, bunda rachadas na segunda-feira. Tomaram de quatro no primeiro tempo. Vocês não foram homem, não honraram as calças que vestem", pode-se ouvir, sobre o clássico com o Flamengo.

O zagueiro Leo, em certo momento, pediu a palavra e se disse envergonhado com a situação do time, mas pediu um voto de confiança a Barbieri e ao elenco.

"Esse grupo aqui, vai se cobrar e começar a dar resultado (...). Eu estou envergonhado. Não consigo descer do elevador na minha casa e entro rapidamente no meu carro, porque estou com vergonha. É brio do cara que vem de dentro, mas peço uma coisa a vocês: dá mais um voto de confiança nesse cara que trabalha muito [Barbieri] e confia nesse grupo", disse.

O Vasco divulgou nota oficial sobre o episódio.

"Os atletas, comissão e dirigentes do Vasco da Gama receberam na tarde desta quarta-feira (07/06), no CT Moacyr Barbosa, representantes de suas torcidas organizadas para uma conversa visando prestar totais esclarecimentos aos vascaínos sobre os processos de trabalho estabelecidos no clube.

Compreende-se o desejo do torcedor, do qual compactuamos, em ver uma equipe vencedora e cada vez mais forte. Seguiremos empenhados em honrar esta camisa Gigante, o que sempre foi nossa marca ao longo de nossa bela história.

Reiteramos nosso compromisso em seguir ao lado dos vascaínos, que são protagonistas da nossa história, resgatando a grandeza do Vasco. De maneira ordenada e respeitosa com a instituição e as pessoas".