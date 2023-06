SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians está eliminado da Libertadores. Em uma atuação desastrosa, o time paulista foi dominado diante do Independiente Del Valle, perdeu o jogo por 3 a 0 em Quito e, agora, não tem mais chance de chegar às oitavas de final do torneio.

O resultado deixa a equipe de Vanderlei Luxemburgo estacionada com quatro pontos do Grupo E. Os equatorianos, por outro lado, foram aos nove pontos e, ao lado do Argentinos Juniors, estão garantidos na próxima fase.

Os times voltam a campo pela Libertadores somente no próximo dia 28. O eliminado Corinthians encara Liverpool-URU buscando garantir o 3° lugar para jogar a Sul-Americana, enquanto o Del Valle joga contra o Argentinos Juniors.

COMO FOI O JOGO

Na metade inicial, só deu Del Valle. Os equatorianos encaixotaram o adversário, exploraram o lado esquerdo rival e fizeram 2 a 0 com Hoyos sem grandes dificuldades ?em trapalhadas de Matheus Bidu e Murillo. O clube paulista, por outro lado, só chutou uma vez antes do intervalo? e errou o alvo.

O 2° tempo continuou amplamente dominado pelos donos da casa. O meia Sornoza, ex-Corinthians, marcou o terceiro e decretou a eliminação precoce de Luxemburgo e seus comandados.

DEL VALLE

Pinargote; Matías Fernández, Schunke e Landázuri (Kevin Rodríguez); Ortiz, Pellerano (Paez), Alcívar, Faravelli, Sornoza (Cortez) e Medina; Hoyos (Lautaro Díaz). T.: Martín Anselmi

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez (Caetano), Gil e Murillo; Fagner, Fausto Vera, Maycon (Biro), Renato Augusto (Pedro) e Matheus Bidu (Roni); Róger Guedes (Adson) e Yuri Alberto. T.: Vanderlei Luxemburgo