SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Internacional empatou com o Nacional no Gran Parque Central, em Montevideo, em 1 a 1 pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Colorado saiu na frente, mas, no fim, em um vacilo da defesa, os uruguaios empataram e impediram a classificação brasileira às oitavas de final de forma antecipada.

COMO FOI O JOGO

O Nacional começou a partida no abafa. Com muito volume de jogo, a equipe tentou pressionar o Internacional, mas pouco conseguiu criar perante à uma defesa colorada que resistiu bem a pressão inicial.

Após os 15 primeiros minutos, a partida ficou mais equilibrada e truncada, com poucas chances de gol. Mas, com o passar do tempo, o Inter conseguiu armar bons contra-ataques e obrigou o goleiro Rochet a fazer boas defesas.

No primeiro tempo, o Inter soube aproveitar os erros de passe do Nacional para chegar ao ataque. Além disso, o Colorado soube tirar a velocidade da partida e valorizar a posse de bola.

O Inter começou o segundo tempo muito bem. Com uma marcação acirrada, o Colorado dificultou a criação uruguaia e chegou a aproveitar os vacilos da defesa do Nacional para atacar, mas acabou pecando nas finalizações.

A pressão colorada deu resultado. Aos 18 minutos da segunda etapa, o Inter tramou um belo ataque pela esquerda. Pedro Henrique cruzou para entrada da área e Alan Patrick abriu o placar.

Buscando o empate, Álvaro Gutiérrez mexeu no time do Nacional, mas quem levou mais perigo ainda foi o Inter. No entanto, Wanderson cometeu pênalti ao colocar a mão na bola, mas a marcação foi anulado com auxílio do VAR por pisão em Igor gomes no início da jogada.

O Nacional não desistiu, e após alçar tantas bolas na área, chegou ao empate depois que Zabala colocou a bola na cabeça de Damiani.

NACIONAL

Rochet; Lozano, Noguera, Polenta, Christian Almeida; Diego Rodríguez (Damiani), Yonathan Rodríguez (Ginella), Zabala, Federico Martínez; Fagúndez (Trezza), Ignacio Ramírez. T.: Álvaro Gutiérrez

INTERNACIONAL

John; Igor Gomes, Mercado, Vitão, Renê; Rômulo, Johnny, De Pena (Campanharo), Alan Patrick; Pedro Henrique (Wanderson), Luiz Adriano (Alemão). T.: Mano Menezes