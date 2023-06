SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Torcedores do River Plate fizeram gestos racistas em direção a torcedores do Fluminense, na Argentina, antes de jogo da Libertadores.

Indivíduos trajados com a camisa do River imitaram macaco enquanto uma caravana de ônibus da torcida do Flu passava nas ruas de Buenos Aires. As cenas foram filmadas e publicadas nas redes sociais.

Diversas pessoas fizeram os gestos racistas no trajeto até o estádio Monumental. O Fluminense encara a equipe argentina às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo D.

O episódio é mais um caso de racismo no futebol, mas ocorreu fora do estádio. Em maio, o Palmeiras fez uma denúncia na Conmebol contra atos racistas de torcedores do Cerro Porteño durante a partida, no Paraguai.

O River Plate pode ser eliminado da Libertadores dependendo dos resultados da rodada. O clube é o lanterna da chave, com os mesmos quatro pontos do Sporting Cristal, enquanto o The Strongest tem seis e o Fluminense é o líder, com nove.