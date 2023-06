PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A contratação de Lionel Messi pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, gera apreensão nos bastidores do Grêmio. O interesse da equipe em remontar a dupla entre o craque argentino e Luis Suárez, noticiada pela imprensa argentina, ligou alerta em Porto Alegre.

Luis Suárez nunca escondeu desejo de encerrar sua carreira nos Estados Unidos. Segundo a imprensa argentina, ele teria combinado com Messi deles atuarem juntos por lá.

O uruguaio chegou a negociar com o Los Angeles Galaxy antes de fechar com o Grêmio. Mas optou pelo desafio em Porto Alegre, onde assinou contrato até o fim de 2024.

Não houve, até o momento, nenhum movimento da equipe norte-americana para contratar o centroavante gremista, segundo apurou o UOL. O Tricolor não tem nenhum desejo de se desfazer de Suárez.

Por outro lado, entende que seria difícil caso o jogador realmente opte por ir. Se partir dele um pedido de desligamento, o clube estaria contra a parede.

A defesa gremista está na multa rescisória presente no contrato do jogador. Para clubes do exterior, o valor a ser pago para rompimento unilateral é 70 milhões de euros (R$ 368,6 milhões na cotação atual).

Não existe qualquer cláusula que force ou facilite a saída, de acordo com apuração da reportagem.

Suárez sempre se mostrou totalmente engajado no clube e é repetidamente elogiado pelo comportamento dentro e fora de campo. Um pedido de saída seria surpreendente, segundo relatos ouvidos pelo UOL.