SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após vencer Bia Haddad Maia por 2 sets a 0 nesta quinta-feira (8), na semifinal de Roland Garros, a polonesa Iga Swiatek, N°1 do ranking da WTA, valorizou o confronto. Em entrevista logo após a vitória, ela falou sobre a dificuldade de enfrentar a brasileira que, em sua análise, foi uma 'guerreira' ao longo da competição.

O QUE MAIS ELA DISSE?

GRITOS DA ARQUIBANCADA

"Obrigado por tudo, mas fiquei na dúvida: era Bia ou Iga? Eu ouvia diferente toda vez".

Chegar à final: "Sabem, tem sido fantástico. Honestamente, é difícil jogar um torneio tão longo e de forma consistente. Eu estou empolgada pelos resultados e vamos ver o que vai acontecer".

O QUE FAZER NA FINAL?

"Não tem sentido mudar nada [para a final]. Significa que sua rotina estava funcionando. É claro que teremos diferenças, mas vou encarar esse jogo como só mais um, eu geralmente faço isso. Vou tentar focar no que posso fazer na quadra, vamos jogar um bom jogo e entreter vocês".

DERROTA

Jogando na Philippe-Chatrier, principal quadra de Roland Garros, Iga Swiatek venceu o primeiro set dominando os pontos e fechando em 6 a 2 ao seu favor.

No segundo set, no entanto, Bia Haddad Maia vendeu caro os pontos e levou a partida para o tie-break. A brasileira chegou a ter um set point, mas viu Iga igualar a parcial e, no segundo match point, fechar a partida.