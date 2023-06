SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Teremos um Jogo 5 das Finais do NBB! Jogando fora de casa, no Pedrocão, em Franca, o São Paulo venceu a equipe mandante por 86 a 81 no Jogo 4 e a série será definida na quinta e decisiva partida.

Anote na agenda, Franca e São Paulo se enfrentam no Jogo 5 das Finais do NBB no próximo sábado (10), no Pedrocão, às 15h (horário de Brasília).Sobrevivência

Como não poderia ser diferente, o São Paulo começou a partida buscando o um contra um e acelerando no ataque. Helinho e Coelho foram bem nas bolas de três, o que deixou a equipe visitante com 10 pontos de vantagem ao fim do 1° período: 34 a 24.

TUDO IGAUL!

Franca melhorou com as arrancadas de David Jackson e com Márcio de pivô, e o São Paulo parou de pontuar. Marquinhos, muito marcado, errou alguns lances e a torcida entrou de vez na partida. E na última bola do 2° período, Georginho acertou uma bola de três e as equipes foram para o vestiário empatadas em 42 a 42.

VIRADA!

Embalado, Georginho voltou com tudo do intervalo e seguiu furando o esquema defensivo são-paulino. A virada de Franca veio nos minutos finais do 3° período, contudo o placar seguiu apertado, com a equipe mandante em vantagem por apenas um único ponto: 66 a 65.

A SÉRIE SEGUE

Franca demorou quase quatro minutos para pontuar no último período e o São Paulo se aproveitou para abrir 10 pontos de vantagem. Com Ansaloni e Helinho inspirados, o Tricolor apertou na defesa e soube controlar a vantagem, deixando o Pedrocão calado.