SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo bateu o Racing por 2 a 1, no Maracanã, pela quinta rodada, e encaminhou sua classificação na Libertadores.

Wesley e Victor Hugo marcaram para o time da casa, aos 36 minutos do primeiro tempo e aos 38 do segundo.

Matías Rojas, com um golaço, fez para os visitantes, aos quatro da segunda etapa. O meio-campista, que está apalavrado com o Corinthians, quase frustrou a festa flamenguista no estádio

O Rubro-Negro chegou aos oito pontos e aumentou a vantagem na vice-liderança, além de ter colado no Racing, que tem dez. O Ñublense aparece em terceiro, com cinco, enquanto o Aucas está na lanterna, com quatro.

O jogo decisivo do Fla na Libertadores será no dia 28, contra o já eliminado Aucas, também no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O clube brasileiro briga pela primeira colocação da chave e pode até mesmo se classificar em caso de derrota, dependendo dos resultados da sexta rodada.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Filipe Luis); Erick Pulgar, Thiago Maia (Victor Hugo), Gerson (Vidal), Everton Ribeiro (Matheus França) e Arrascaeta (Cebolinha); Pedro. T.: Jorge Sampaoli

RACING

Arias; Mura, Sigali (Galván), Piovi e Rojas; Oroz (Avilés), Gómez e Moreno; Hauche (Guerrero), Matías Rojas (Morales) e Reniero (Rodríguez). T.: Fernando Gago

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Gustavo Tejera

VAR: Andrés Cunha

Gols: Wesley, aos 36'/1ºT, Rojas, aos 4'/2ºT, e Victor Hugo, aos 38'/2ºT

Amarelos: Moreno