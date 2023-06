SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bia Haddad usou as redes sociais para agradecer pelo apoio durante a campanha histórica em Roland Garros.

A tenista brasileira agradeceu a "todas as pessoas que torceram, levantaram cedo, enviaram energia positiva". Bia caiu nas semifinais, por 2 sets a 0, contra a número 1 do mundo, Iga Swiatek.

Ela usou uma frase da escritora Clarice Lispector no início da postagem: "Depois do medo, vem o mundo".

Bia afirmou ainda "que a maratona está apenas começando". A tenista se prepara agora para as competições nas quadras de grama.

"Seguimos aprendendo! A todas as pessoas que torceram, levantaram cedo, enviaram energia positiva fica aqui registrado o meu muito obrigada de coração. Seguimos que a maratona está apenas começando. Obrigada especial a todos que me enviaram mensagem. Foram muitas e as recebo com muito amor", publicou.