SÃO PAULO,S P (UOL-FOLHAPRESS) - Neymar compareceu a final da NBA em Miami e o visual escolhido custava cerca de R$ 28.800.

O jogador foi perguntado sobre quanto custava cada peça da sua vestimenta escolhida para a final da NBA. O vídeo foi feito pelo influenciador e youtuber Chris Smoove.

As peças podem ser encontradas por R$ 900 (boné), R$ 8650 (jaqueta), R$ 3050 (camisa), R$ 6350 (calça) e R$ 9850 (tênis), totalizando R$ 28.800.

Neymar respondeu que achava que seu boné e sua camisa custavam R$ 975 ($200), cada. Enquanto o jeans e o tênis da Louis Vitton, valiam R$ 2925 ($600) e R$ 9750 ($2 mil), respectivamente.

Já a jaqueta, ele afirmou ser um presente de Jimmy Butler, jogador do Miami Heat -finalista do torneio- e amigo do brasileiro.

O atleta ainda usava uma corrente de diamantes e um par de brincos, que não tiveram o preço apontados. Sobre a corrente, ele afirmou que "não é cara".