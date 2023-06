SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A lateral Juju, do São José, perdeu um dente durante a partida contra o Palmeiras, no Estádio Jayme Cintra, pela sexta rodada do Paulistão Feminino.

A jogadora foi atingida no rosto em uma disputa de bola com Bruno Calderan, camisa 2 do Alviverde. A cena ocorreu aos 14 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado por 0 a 0.

Ela ficou caída no gramado e suas companheiras logo chamaram por atendimento médico. Juju estava sangrando e demonstrava sentir muita dor.

A transmissão mostrou que a atleta perdeu um dente com o impacto. Médicos a examinaram no local e ela não conseguiu seguir no jogo.

Juju foi retirada de campo por uma ambulância. O jogo ficou paralisado por cerca de sete minutos e foi retomado.

O São José informou que a camisa 6 fraturou o dente e que foi encaminhada ao hospital mais próximo.

O Palmeiras marcou três gols na reta final e entrou no G-4 com a vitória, somando 12 pontos. Já o São José é o sexto, com dez.