SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante Deyverson, do Cuiabá, afirmou que foi atingido por cortador de unha no empate com o Corinthians, neste sábado (10), na Neo Química Arena, pelo Brasileiro.

Deyverson afirmou à transmissão do Premiere que foi atingido por um cortador de unha lançado pela torcida alvinegra. O episódio aconteceu durante a checagem do gol alvinegro.

A transmissão mostrou o momento em que o objeto é lançado na direção do atacante. Pela distância, porém, não foi possível identificar se era um cortador de unha.

Deyverson foi até uma das câmeras e mostrou o pescoço. Após o jogo, ele falou sobre o episódio.

O atacante marcou para o Cuiabá e tem passagem pelo Palmeiras.