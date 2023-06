SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Renato Augusto pediu para sair de campo com apenas 19 minutos de jogo na noite de hoje (10). O meia defendia o Corinthians no duelo contra o Cuiabá.

Roger Guedes avisou ao banco que Renato Augusto estava com um desconforto apenas 17 minutos do primeiro tempo.

Adson foi para o aquecimento e entrou em campo dois minutos depois, aos 19.

Renato Augusto vem sofrendo com as lesões nesta temporada. Ele se machucou no dia 3 de março, em duelo no Paulista. Tentou voltar no dia 6 de abril, mas ficou apenas 15 minutos em campo contra o Liverpool-URU. Agora, vinha de uma sequência de quatro jogos, porém voltou a sentir um desconforto.

O jogador já iniciou o tratamento com gelo na panturrilha esquerda logo depois de sair.