SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Soberano na fase de classificação, o Sesi Franca precisou suar bastante no mata-mata, mas alcançou seu objetivo na temporada 2022/23 do NBB (Novo Basquete Brasil). A equipe do interior paulista venceu o São Paulo por 92 a 68, na tarde desta sábado (10), em Franca, e levantou o troféu pela segunda vez seguida.

Com o triunfo no ginásio Pedrocão, os comandados de Helinho Garcia fecharam em 3 a 2 a série melhor de cinco na decisão do principal campeonato brasileiro de basquete. Foi só no quinto e decisivo jogo que o anfitrião venceu, após triunfo dos visitantes nos quatro anteriores.

Após o fracasso no primeiro duelo, Franca foi ao ginásio do Morumbi, em São Paulo, e ganhou duas vezes, virando o confronto. A definição do jogo 3 foi dramática, uma bola de três do norte-americano David Jackson no estouro do cronômetro, e permitiu uma volta ao interior em melhor situação.

Foram duas as chances para a equipe francana alcançar o título em casa. Na primeira, ela titubeou. Na segunda, contou com 23 pontos de Georginho e 10 pontos de David Jackson para finalmente erguer a taça diante de seus torcedores.

A vitória encerrou de maneira feliz um caminho acidentado de Franca nos "playoffs". O time, que havia terminado a primeira fase com 100% de aproveitamento em 32 partidas, esteve em desvantagem de 2 a 1 contra a Unifacisa, nas quartas de final, e foi até o jogo 5 também nas semifinais, contra Minas.