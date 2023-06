SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando no Mineirão, o América-MG saiu perdendo por dois gols diante do Athletico Paranaense, mas se superou para buscar o empate nos acréscimos, garantindo o 2 a 2, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (11).

Vítor Roque e Christian marcaram os gols do Athletico. Wellington Paulista descontou para os donos da casa e Danilo Avelar empatou nos acréscimos.

Com o resultado, o Athletico chega a 16 pontos. o time é o sétimo colocado do Brasileirão, mas pode perder posições com o complemento da rodada.

O América-MG tem oito pontos, e agora é o 17º colocado, superando o Goiás. O Vasco (19º) ainda pode ultrapassar a equipe mineira.

O JOGO

Os donos da casa começaram em cima, buscando o gol e até criaram uma chance clara, que parou na trave. No lance seguinte, Vítor Roque abriu o placar.

Com a vantagem, os visitantes adotaram uma postura defensiva. A estratégia funcionou bem até o fim do primeiro tempo, com muitas faltas dos dois times.

Christian aumentou a vantagem do Athletico no início do segundo tempo. O jogo parecia controlado até Canobbio fazer pênalti.

Wellington Paulista não converteu o pênalti, mas fez no rebote. No fim, o América-MG se lançou ao ataque e conseguiu o empate nos acréscimos, com Danilo Avelar.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Evandro de Melo Lima

VAR: Alberto Poletto Masseira

Cartões amarelos: Marcinho, Aloísio (AME); Vítor Roque, Bento, Erick, Canobbio (ATH)

Gols: Vítor Roque, aos 9min do 1º tempo; Christian, aos 3min e Wellington Paulista, aos 31min, e Danilo Avelar, aos 51min do 2º tempo

AMÉRICA-MG

Pasinato; Marcinho, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal (Rodriguinho), Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda) e Breno (Martínez); Juninho, Everaldo (Renato Marques) e Aloísio (Wellington Paulista). T.: Vágner Mancini

ATHLETICO-PR

Bento; Madson, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Hugo Moura (Matheus Felipe), Christian (Willian) e Alex Santana (Léo Cittadini); Canobbio (Cuello) e Vítor Roque (Thiago Andrade). T.: Paulo Turra