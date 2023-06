SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic recebeu os cumprimentos de Guga, o maior brasileiro do tênis, após vencer Roland Garros -seu 23º titulo de Grand Slam. Com esse triunfo recente, o sérvio empatou com o ex-tenista e agora ambos são tricampeões da competição.

Guga esteve na França para acompanhar a final do Roland Garros entre Djokovic e Casper Ruud. Após o final da partida, o brasileiro deu um forte abraço no sérvio.

